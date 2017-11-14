Полиция потеряла протокол по митингующему за Навального православному семинаристу (ВИДЕО)

Административный протокол о нарушении на митинге в поддержку Навального выпускника духовной семинарии Виктора Норкина был утерян полицией – в суд в нарушение закона предоставили только копию документа.

Полиция потеряла протокол

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в результате судья Ленинского районного суда Антон Белых не стал рассматривать материалы, предоставленные ОП № 5 в суд, а вернул их обратно для устранения нарушений – главным из которых является отсутствие оригинала административного протокола. Кроме того, суд обратил внимание, что в материалах дела присутствует указание об уведомлении Норкина об административном правонарушении путем СМС-уведомления без согласия на то самого Норкина. В результате материалы вернулись обратно их составителям.

Отметим, что в отношении оппозиции, которой полиция часто вменяет нарушение правил проведения публичных акций, возврат протоколов в полицию для устранения процессуальных нарушений уже стал повсеместной практикой – что для Ленинского, что для Кировского районного судов.

Напомним, что Виктор Норкин был уличен в правонарушении на митинге в поддержку Алексея Навального 7 октября – полиция сочла, что митинг проводился незаконно и в отношении православного диссидента был составлен протокол об административном правонарушении.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.11.17

В Свердловской области похолодает до -10 градусов, будет снежно и ветрено. / «Золотой футбольный дождь» закончился, миллиард утерян из-за полномочий – грустный бюджет Екатеринбурга на 2018 год. / Десятки работников завода в Камышлове более полугода не получали зарплату, возбуждено уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»