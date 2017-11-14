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Полиция потеряла протокол по митингующему за Навального православному семинаристу (ВИДЕО)

Полиция потеряла протокол по митингующему за Навального православному семинаристу (ВИДЕО)

Административный протокол о нарушении на митинге в поддержку Навального выпускника духовной семинарии Виктора Норкина был утерян полицией – в суд в нарушение закона предоставили только копию документа.

Полиция потеряла протокол

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в результате судья Ленинского районного суда Антон Белых не стал рассматривать материалы, предоставленные ОП № 5 в суд, а вернул их обратно для устранения нарушений – главным из которых является отсутствие оригинала административного протокола. Кроме того, суд обратил внимание, что в материалах дела присутствует указание об уведомлении Норкина об административном правонарушении путем СМС-уведомления без согласия на то самого Норкина. В результате материалы вернулись обратно их составителям.

Отметим, что в отношении оппозиции, которой полиция часто вменяет нарушение правил проведения публичных акций, возврат протоколов в полицию для устранения процессуальных нарушений уже стал повсеместной практикой – что для Ленинского, что для Кировского районного судов.

Напомним, что Виктор Норкин был уличен в правонарушении на митинге в поддержку Алексея Навального 7 октября – полиция сочла, что митинг проводился незаконно и в отношении православного диссидента был составлен протокол об административном правонарушении.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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