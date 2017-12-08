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Пятница, 8 декабря 2017, 13:24 мск

Екатеринбург

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Суд оштрафовал в Екатеринбурге православного семинариста за участие в митинге Навального

Суд оштрафовал в Екатеринбурге православного семинариста за участие в митинге Навального

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил выпускнику духовной семинарии Виктору Норкину штраф в размере 10 тысяч рублей, признав его виновным в нарушении порядка на акции протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального 7 октября. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом молодой человек написал на своей странице «ВКонтакте», уточнив, что ему вменялась ч. 5 статьи 20.2 КоАП РФ.

Всего на митинге 7 октября, проходившем на площади Труда в Екатеринбурге, было задержано 14 человек. Мероприятие не было согласовано с региональным министерством общественной безопасности. В связи с этим полицейские устроили задержания особо активных граждан. Кому-то из них суды назначили штрафы, других (в том числе координатора избирательного штаба Навального – Виктора Бармина) отправили на обязательные работы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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