11 сторонников Навального задержано в Екатеринбурге. Одному из них стало плохо (ФОТО)

Только что на площади Труда в Екатеринбурге сотрудниками полиции задержаны 11 участников акции в поддержку Алексея Навального. Одному из задержанных стало плохо, сначала он лежал на асфальте, потом смог встать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, на акцию пришло около трехсот человек. Перед началом пикета к ним обратились сотрудники областного министерства общественной безопасности, которые пояснили, что на этом месте согласована и проходит другая акция: группа студентов с флагами Каталонии протестовала против действий испанской полиции в Барселоне. Однако сторонники Навального расходиться не спешили. Девять человек с плакатами были задержаны полицией. В данный момент люди все еще не разошлись.

На площади присутствовал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который заявил журналистам, что, если нет провокаций, то граждане имеют право собираться и свободно выражать свое мнение.

Напомним, сегодня утром ГУ МВД в официальном релизе предупредило участников сегодняшнего пикета в поддержку Навального о том, что считает акцию на площади Труда несогласованной, а значит, будут задержания. В сообщении указано, что действия участников пикета могут быть расценены как нарушение Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и предусматривают административную ответственность. «Гражданам следует помнить, что во избежание подобных ситуаций необходимо соблюдать законность и правопорядок, не поддаваться на провокации и призывы к правонарушениям, к участию в незаконных мероприятиях. Прошу не путать демократию с анархией», – отметил Горелых.

Уведомление о пикете количеством до 30 человек на площади Труда в Екатеринбурге штаб Навального отправил в министерство общественной безопасности 4 октября. За день до акции чиновники выступили с заявлением, что место не подходит, и предложили оппозиционерам в качестве альтернативы площадь Обороны.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.10.17

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