Екатеринбургские сторонники Навального окружили отделение полиции (ФОТО)

Участники сегодняшней акции в поддержку Навального в Екатеринбурге не разошлись после ее окончания, а направились к опорному пункту полиции № 5, куда, по их данным, доставили задержанных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, к отделению на улице Сакко и Ванцетти пришли около двухсот человек.

Сотрудники ОП-5 к встрече подготовились: на крыльца и перед ведущими во двор воротами встали цепью полицейские в шлемах. Через какое-то время на крыльцо вышел офицер, который вступил в переговоры с толпой.

Он заявил, что здесь задержанных нет и они все еще находятся в автобусе на площади 1905 года и предложил делегировать кого-то из участников пикета осмотреть отделение, чтобы убедиться в этом. Вызвалась одна женщина. Задержанных в отделении нет, тем не менее, участники акции пока не расходятся. Обстановка довольно спокойная.

Напомним, примерно полтора часа назад на площади Труда в Екатеринбурге сотрудниками полиции были задержаны 11 участников акции в поддержку Алексея Навального. Одному из задержанных стало плохо, сначала он лежал на асфальте, потом смог встать.

Сегодня утром ГУ МВД в официальном релизе предупредило участников сегодняшнего пикета в поддержку Навального о том, что считает акцию на площади Труда несогласованной, а значит, будут задержания.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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