Вместо освобождения после пяти суток ареста екатеринбуржца снова задержали

Общественник Виктор Балдин, который вчера должен был выйти из ИВС после пяти суток административного ареста, был вывезен оттуда, но домой так и не попал.

По данным его знакомого, общественного активиста Владислава Постникова, вчера вечером Балдина перевезли в отдел полиции № 5 на Сакко и Ванцетти, ни адвоката, ни членов ОНК к нему не пустили. Правозащитник Сергей Зыков сообщает, что Балдину повторно вменяют все ту же статью – 20.3 ч. 1 КоАП, по которой он был осужден на пять суток ареста в прошлый раз. Адвокат Роман Качанов подтвердил готовность защищать интересы Балдина в суде. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу пока отказались комментировать ситуацию.

Как уже писал «Новый День», 11 октября утром Виктора Балдина задержали – по предположению его сторонников, за то, что он планировал провести акцию протеста в день опроса по храму святой Екатерины. В тот же день ему дали пять суток административного ареста по обвинению в распространении экстремистских материалов, а именно – постов в соцсетях с использованием символики «Артподготовки» (организации, признанной экстремистской). Вчера, 16 октября, друзья приехали встречать Балдина у здания ИВС на улице Фрунзе, 74, но он так и не вышел.

Екатеринбург, служба информации

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