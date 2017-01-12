В отделе полиции №5 Екатеринбурга появилась оригинальная иллюминация (ВИДЕО)

Публикации за 12.01.17

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В отделе полиции №5 Екатеринбурга появилась оригинальная иллюминация. Буквы на вывеске ОП на улице Сакко и Ванцетти, 119, весело подмигивают прохожим.

Как отмечает корреспондент NDNews.ru, пару лет назад буквы «Л» и «И» в слове «полиция» уже гасли – они не светились совсем. Получалось загадочное слово «поция». Кстати, в идише, откуда слово «поц» перекочевало в русский язык, слово является обсценным, то есть матерным. Сейчас оно используется, как правило, для обозначения недалекого человека.

Через некоторое время неполадку, впрочем, устранили. Но в новогодние каникулы те же буквы вновь «забарахлили» – но не выключились совсем, а стали весело подмигивать.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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