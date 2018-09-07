Штаб Навального в Екатеринбурге заявил о провокации со стороны рупора губернатора (СКРИН)

Координатор штаба Алексея Навального по Екатеринбургу Юрий Кузьминых заявил о провокации со стороны официального печатного издания региональных властей – «Областной газеты».

Сегодня утром на сайте ОГ появилась новость о том, что штаб Навального официально уведомил областное министерство общественной безопасности о своем отказе от проведения митинга 9 сентября.

Как заявил корреспонденту РИА «Новый День» Юрий Кузьминых, это провокация: заявку никто не отзывал, кроме того, такая процедура вообще законом не предусмотрена. Штаб навального по-прежнему намерен провести акцию непосредственно в день выборов. Официальный представитель министерства общественной безопасности Регина Рахматуллина пока на звонки не отвечает.

Напомним, ранее сторонникам Навального в Екатеринбурге не согласовали митинг и шествие против пенсионной реформы в день выборов. Власти посчитали, что это форма агитации, что недопустимо. По их мнению, проведение таких акций неподалеку от мест голосования может негативно сказаться на проведении выборов и обеспечении безопасности, а заявка на участие в акциях протеста пяти тысяч человек «может указывать на преднамеренное отвлечение Вами граждан от выборов».

Сами сторонники Навального решили считать акции протеста согласованными, потому что власти не предложили альтернативную площадку. Оппозиционеры зовут своих сторонников к 14:00 на площадь Кирова (у здания УрФУ – бывшего УПИ).

Екатеринбург, служба информации

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