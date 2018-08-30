«Пенсионный» митинг Навального в Екатеринбурге запретили, посчитав предвыборной агитацией

Сторонникам Навального в Екатеринбурге не согласовали митинг и шествие против пенсионной реформы. Власти посчитали, что это такая форма агитации, что в день выборов недопустимо. Оппозиционеры указывают на ошибку в ответе и считают, что акции согласованы.

Министерство общественной безопасности Свердловской области не стало согласовывать митинг и шествие против пенсионной реформы, которые сторонники Навального планируют провести в Екатеринбурге 9 сентября, в день выборов в городскую думу. «Исходя из цели заявленных Вами публичных мероприятий – против повышения пенсионного возраста непосредственно в день голосования по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва, Министерство считает, что их проведение является одной из форм предвыборной агитации, что в свою очередь может негативно сказаться на добровольном волеизъявлении избирателей», – указано в ответе министерства. Кроме того, пишут чиновники, проведение таких акций неподалеку от мест голосования может негативно сказаться на проведении выборов и обеспечении безопасности, а заявка на участие в акциях протеста пяти тысяч человек «может указывать на преднамеренное отвлечение Вами граждан от выборов».

Между тем сторонники Навального решили считать акции протеста согласованными. «В ответе чиновники не предлагают альтернативную площадку. Они просто отказывают в согласовании. И это важный момент. Юридически понятия «отказ в согласовании» не существует. Ни в одном законе Российской Федерации нет ни слова о том, что чиновники могут отказать в проведении массового мероприятия», – объясняют свою позицию оппозиционеры на странице сайта штаба в Екатеринбурге.

«Если нам не предлагают альтернативу, – значит акция согласована», – считают в штабе и напоминают, что шествие начнется 9 сентября в 14:00 на площади Кирова, оттуда по проспекту Ленина собравшиеся дойдут до Октябрьской площади, там будет митинг.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 30.08.18

Юлия Михалкова отомщена: ее обидчика тоже сняли с выборов в гордуму. / 30 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / Энергетики меняют магистраль, которая дает тепло в четыре района Екатеринбурга и Верхнюю Пышму (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»