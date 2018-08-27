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Понедельник, 27 августа 2018, 12:24 мск

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Сторонники Навального подали заявку на «пенсионный» митинг в день выборов

Штаб Навального в Екатеринбурге подал уведомление на митинг и шествие в день выборов. Акцию протеста оппозиционеры проведут напротив окон заксобрания Свердловской области.

«Подали уведомление. 09.09. в 14:00 начинаем идти от УПИ (место сбора площадь им. Кирова). Идём по проспекту Ленина до набережной Рабочей Молодёжи и по набережной к Октябрьской площади (Театр драмы). На площади митинг», – сообщил координатор штаба Юрий Кузьминых. В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» он отметил: последователи Навального не ждут, что акции им согласуют, но проводить и шествие, и митинг все равно будут. А площадку для проведения митинга подбирали специально «поближе» к зданию заксобрания.

«Для нас запрет никогда препятствием не был. Выбрали площадку на Октябрьской площади по двум причинам. Во-первых, там заксобрание рядом. Во-вторых, скорее всего, митинг будет несогласованный, то есть не будет ни сцены, ни звукоусиливающей аппаратуры. А на Октябрьской площади есть удобное искусственное возвышение», – прокомментировал координатор штаба.

Напомним, в августе Алексей Навальный объявил о подготовке всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября. Политик сообщил, что его штабы подадут заявки на проведение митингов в 46 городах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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