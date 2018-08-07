Провокация? Навальный зовет Россию на «пенсионный» протест в день выборов

Скандально известный политик Алексей Навальный объявил о подготовке всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября. По его словам, протест должен пройти в любом случае, даже если власть наложит запрет.

Навальный заверил, что никаких ограничений на проведение общественных мероприятий в день голосования не существует. Политик сообщил, что его штабы подадут заявки на проведение митингов в 46 городах, а также намерены охватить и другие регионы.

«Если нам незаконно откажут, мы будем выходить, потому что в Конституции закреплено право на мирные собрания», – подчеркнул Навальный в своем видеообращении на канале Youtube.

Комментируя пенсионную реформу, которую предлагает правительство РФ, политик отметил, что таким образом «крохотная горстка людей пытается всех ограбить».

«Слово «ограбление» – это не преувеличение, это не фигура речи, а буквальное описание того, что происходит. Потому что ваша пенсия – нынешняя или будущая – это не благотворительность и доброта государства, не подачка, это ваши деньги, которые вы уже заработали сами, это отчисления с вашей зарплаты, и правительство хочет эти деньги украсть», – сказал Навальный и подчеркнул, что после реализации реформы половина граждан просто не доживет до пенсии.

Политик призвал всех выходить на акцию протеста 9 сентября, даже тех, кто не согласен с ним в любых других вопросах, поскольку пенсионная реформа касается всех.

Стоит отметить, что в последнее время оппоненты Навального неоднократно напоминали, что несколько лет назад политик выступал в поддержку западных экономических ценностей, которые предполагают, в том числе, повышение пенсионного возраста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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