Шесть арестов, 160 протоколов: полицейские подсчитали итоги акции 9 сентября в Екатеринбурге

После акции сторонников Навального 9 сентября в полицию были доставлены почти две сотни человек, включая подростков, штрафы получили 162 екатеринбуржца. Арестованы были шесть человек.

Задержания в Екатеринбурге

Итоги работы полиции 9 сентября в Екатеринбурге обнародовала член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Ольга Вековшинина в сообществе «Екатеринбург – за свободу!", документ подписан замначальника полиции Владимиром Мильковым. Из документа следует, что 9 сентября в полицию были доставлены 184 человека, в том числе 30 несовершеннолетних, с 24 была проведена беседа, из них 18 – это подростки, не достигшие возраста ответственности (то есть 16 лет), на 160 человек составили протоколы об административной ответственности. Больше всего – 152 протокола – по части 5 статьи 20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга...). Такие протоколы получили в том числе 12 несовершеннолетних. Четверым участникам митинга выписали протоколы по части 8 статьи 20.2 (Повторное совершение административного правонарушения [участия в митингах]). Троим записали нарушение части 1 статьи 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции...). В одном случае речь шла о части 2 статьи 20.1 КоАП (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления...).

В отношении родителей, чьи дети участвовали в несанкционированной акции, протоколы, указывают в письме полицейские, не составлялись. «После составления протоколов об административном правонарушении в отделы полиции было доставлено 6 человек, в отношении которых судом избрано наказание в виде административного ареста», – говорится в ответе УМВД Вековшининой.

Добавим, если верить документу из полиции, то в УМВД есть своя «машина времени» – документ датирован 16 октября, резолюция на него поставлена 8 октября.

Акция 9 сентября стала первой в Екатеринбурге, закончившейся задержаниями и жестким разгоном участников. На днях после ареста освободился Юрий Кузьминых, лидер сторонников Навального в столице Свердловской области. Под арестом после акции оказалась Ирина Норман – девушка, страдающая эпилепсией. Ее арест удалось оспорить. Полицейские схватили даже трех журналистов, показывавших редакционные удостоверения, после резонанса в СМИ их отпустили, а генерал-лейтенанту Михаилу Бородину, который тогда возглавлял свердловскую полицию, пришлось извиняться.

Екатеринбург, служба информации

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