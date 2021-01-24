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Воскресенье, 24 января 2021, 14:53 мск

Новости Екатеринбург

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Координатор штаба Навального Гресько получил 10 суток ареста

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал координатора штаба Навального Алексею Гресько виновным по статье 20.2 часть 2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Ему назначили наказание в виде 10 суток административного ареста.

Добавим, по данным адвоката Дмитрия Палтусова, в этом же суде на четверо суток арестовали Евгения Механцева, участника вчерашних протестных акций, по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности»). В сквере у театра драмы мужчина залез на дерево и долго оттуда не слезал, несмотря на требования силовиков.

Екатеринбург, Анна Темрук

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