Тимофей Радя снова не явился в суд по «митинговой» статье

Ленинский районный суд снова отложил рассмотрение дела Тимофея Ради – его задержали на акции протеста 23 января. Уличного художника должны были доставить приставы, так как он уже «прогулял» заседание 11 февраля – но дома приставы Радю не застали. Добровольно он тоже не явился. Следующее заседание назначено на 4 апреля.

«Может надо как-то по-особенному заявиться туда, или толкнуть речь? Речь – хороший жанр, но всё-таки не совсем мой, мне интересно другое, я давно уяснил, что художественное высказывание звучит убедительнее. Правда оно требует комплексной подготовки, и если с практическими вопросами мы умеем разбираться оперативно, то работа с идеями, лично для меня, плохо вписывается в расписание судебных заседаний. Хотя я уже начал догадываться о том, что нужно сделать с судом, это только первое приближение, ещё не хватает важных элементов. Так что на завтрашнем заседании меня не будет, а дальше посмотрим», – писал Радя в соцсетях накануне.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.21

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