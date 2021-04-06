Тимофея Радю снова не смогли осудить за митинг в поддержку Навального

Уличный художник Тимофей Радя продолжает успешно избегать суда после участия в акции протеста в поддержку Навального. Он снова не пришел в суд добровольно, принудительно его доставить тоже не смогли, так как приставы не застали его дома.

Радя свою позицию по суду обозначил в телеграм-канале за несколько часов до заседания. «Сегодня заседание по моему делу. За четыре недели я хорошо продвинулся в своем исследовании того, что такое суд в России-2021. Радовался отсрочке, напрягался из-за визитов мусоров, вникал в статистику и эстетику, разбирался со сценографией. И еще я много думал о тех вещах, о которых иначе не стал бы думать, что особенно ценно. В общем, процесс заряжен, но результата пока нет, задача сложная. Поэтому сегодня действуем по обычной схеме: ничего не происходит», – написал он (стилистика авторская).

В следующий раз его попробуют наказать 23 апреля, об этом сообщает член ОНК Дарья Беляева, находившаяся в Ленинском районном суде.

Уличного художника задержали на акции 23 января. Суд назначили на 11 февраля, но он не пришел. 10 марта его должны были доставить в суд приставы, но не смогли, как и сегодня.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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