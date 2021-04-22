Задержан уличный художник Тимофей Радя

В Екатеринбурге задержали уличного художника Тимофея Радю. Об этом сообщает адвокат Алексей Бушмаков. Сейчас Радю везут в Ленинский районный суд.

Напомним, стрит-артера хотели привлечь к ответственности за участие в январских акциях протеста, однако он не пришел на суд трижды, два раза его должны были доставить приставы, но не нашли никого дома. 20 апреля художник сообщал, что у его дома дежурят полицейские, он также в своем телеграм-канале писал, что хочет выйти на прогулку 21 апреля.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.21

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