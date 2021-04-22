Начался суд над Тимофеем Радей

В Ленинском районном суде началось рассмотрение дела Тимофея Ради – по «митинговой» статье 20.2 КоАП РФ за участие в акции протеста 23 января. Суд должен был состояться завтра, но около часа назад уличного художника задержали и принудительно доставили на процесс – он уже трижды не являлся в суд.

Радя сообщил судье, что у него нет при себе документов – он предлагал правоохранителям заехать за паспортом, но те отказали. Тем не менее, суд посчитал возможным провести заседание. Художник заявил, что с протоколом не согласен.

Ранее стрит-артер обещал подготовить перформанс к заседанию, но сегодня признался, что не успел.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.21

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