Самая известная фотография с протестов в Екатеринбурге продана за 400 тысяч рублей

Художник Тимофей Радя продал за 400 тысяч рублей картину с принтом фотографии Виктории Халиуллиной по мотивам протестной акции 31 января. На снимке изображены люди, идущие по льду городского пруда на фоне знаменитой надписи «Кто мы, откуда, куда мы идем?».

Аукцион проходил в соцсетях. Вырученные деньги Радя обещал перечислить правозащитным проектам «ОВД-Инфо» и «Апология протеста».

Как ранее писал «Новый День», 23 и 31 января в Екатеринбурге прошли многотысячные шествия в защиту оппозиционера Алексея Навального. Тимофей Радя был задержан во время первой акции – он стоял в толпе с плакатом «Мир хижинам, война дворцам». Художнику выписали протокол об административном правонарушении по ст. 20.2 ч. 5 КоАП РФ. Суд над ним должен был состояться 11 февраля, но Радя не явился, и заседание перенесли на 10 марта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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