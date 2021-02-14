Художник Тим Радя продает с аукциона принт с известным фото с акции протеста 31 января

Художник Тим Радя продает с аукциона принт известного снимка Виктории Халиуллиной, сделанного во время несанкционированной акции протеста 31 января. На черно-белом снимке видны люди, идущие по льду городского пруда, и знаменитый лозунг «Кто мы, откуда, куда мы идем?», установленный художником несколько лет назад на крыше бывшего УПЗ.

«Размер принта 150х100см, это единственный экземпляр, подписанный автором фотографии, и мной, автором надписи на крыше приборостроительного завода», – уточняет художник. Аукцион проходит в соцсети и закончится сегодня в 18:00 по московскому времени. Пока самая крупная сумма, предложенная в комментариях, – 300 тысяч рублей.

Радя пишет на своей странице в Фейсбуке, что все полученные деньги будут переданы правозащитным организациям ОВД-Инфо и «Апология протеста». Как уже писал «Новый День», 23 января сам Тимофей оказался в числе задержанных на митинге в поддержку Навального в Екатеринбурге. Суд над ним должен был состояться 11 февраля, но Радя не явился, и заседание перенесли на 10 марта. Художнику вменяют ст. 20.2 ч5 КоАП.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.02.21

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