В сквере у драмтеатра начались столкновения протестующих и полиции (ФОТО)

В сквере у драмтеатра начались провокации на протестном митинге в защиту Навального. Спустя час после шествия люди не расходятся и продолжают скандировать «Свободу Навальному!» и «Позор!».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в какой-то момент часть толпы кинулась в сторону Макаровского моста. В сквер вышли бойцы ОМОН, которые дежурили возле него. Они выстроились в ряд, выставили щиты и достали дубинки. Несколько людей из протестующих стали кидаться в силовиков снежками. Один из провокаторов стал в центр и стал кричать про политзаключенных, люди за ним скандируют «Мы не боимся». Единичные активисты стали бросаться на ОМОН, но бойцы из просто расталкивают.

Протестующие, в основном молодые люди, выстроились стеной против ОМОНа, есть выкрики: «Как вы будете смотреть детям в глаза!».

По данным «Нового Дня», уже начались задержания людей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 23.01.21

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