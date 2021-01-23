В сквере у драмтеатра начались столкновения протестующих и полиции (ФОТО)

В сквере у драмтеатра начались провокации на протестном митинге в защиту Навального. Спустя час после шествия люди не расходятся и продолжают скандировать «Свободу Навальному!» и «Позор!».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в какой-то момент часть толпы кинулась в сторону Макаровского моста. В сквер вышли бойцы ОМОН, которые дежурили возле него. Они выстроились в ряд, выставили щиты и достали дубинки. Несколько людей из протестующих стали кидаться в силовиков снежками. Один из провокаторов стал в центр и стал кричать про политзаключенных, люди за ним скандируют «Мы не боимся». Единичные активисты стали бросаться на ОМОН, но бойцы из просто расталкивают.
Протестующие, в основном молодые люди, выстроились стеной против ОМОНа, есть выкрики: «Как вы будете смотреть детям в глаза!».
По данным «Нового Дня», уже начались задержания людей.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Анна Темрук
Екатеринбург. Другие новости 23.01.21
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