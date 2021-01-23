У стадиона «Динамо» собралось более 200 человек: школьников нет, пришли горожане, недовольные уборкой улиц (ФОТО)

К стадиону «Динамо» подтягиваются первые участники протестного шествия в защиту Навального. По данным «Нового Дня», на место встречи пришли уже более 200 человек.

Одна из женщин стала раздавать листовки, как вести себя при задержании полицейскими: «Объяснений полиции не давать. Пишите письменно и требуйте бесплатного адвоката. Фотографируйте лица тех, кто вас задерживает, и стоит рядом. Заставляйте полицейских представиться: имя, фамилия, должность, и запоминайте эту информацию».

Среди участников есть как молодые люди, так и много горожан постарше. 20-летняя девушка сообщила, что пришла на акцию после просмотра фильма ФБК «Дворец для Путина», а мужчина рассказал, что готов участвовать в шествии, потому что ему не нравится, как чистят город – он дважды жаловался на уборку улиц губернатора, а реакции не было. Школьников среди протестующих нет, передает корреспондент РИА «Новый День».

Участники шествия в защиту Навального собираются пройти от «Динамо» до сквера у театра драмы. На этом маршруте уже стоят полицейские машины и спецтехника.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Анна Темрук

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