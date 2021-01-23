В Екатеринбурге началось шествие в защиту Навального (ФОТО)

В Екатеринбурге началось шествие сторонников Алексея Навального. К началу акции – в 14.00 – к стадиону «Динамо» подошли сотни людей. Отметим, что сейчас на улице -29 градусов. Участники протеста пришли с реквизитом – туалетными ершиками, один из мужчин достал палку с повязанными синими трусами и заявил, что это «символ протеста». Несколько протестующих достали плакаты, затем в толпе стали выкрикивать «Свободу Навальному!» и осуждения действующему президенту России.

Многие люди во время шествия высказывают претензии к власти. Один из мужчин рассказал, что работает в военном госпитале и не получил обещанные «ковидные» выплаты. Второй замечает: «Кто-то дворцы строит, а мы лишние пять лет работать должны из-за пенсионной реформы».

Полиция пока на все реагирует спокойно, передает корреспондент РИА «Новый День».

Отметим, что пока известно только об одном задержании – экс-сотрудник штаба Навального в Екатеринбурга Виктор Распопов попал в полицию еще до начала акции. Правоохранители его встретили на выходе из дома.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.01.21

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