В сквере у театра драмы собралось 5 тысяч человек в поддержку Навального (ФОТО)

Протестующие на акции в защиту Навального пришли к конечному пункту – сквер у театра драмы. Собралось не менее пяти тысяч человек, передает корреспондент РИА «Новый День».

Участники – в основном молодые люди в возрасте 25 лет и старше, школьников нет. На протяжении маршрута протестующих приветствовали гудками автомобилисты.

На акции нет задержаний, полицейские наблюдают за происходящим со стороны. Толпа людей ведет себя спокойно, раздаются выкрики «Навальному свободу» и «Свободу политзаключенным», а еще – «Нам не холодно!». Сейчас люди стоят в сквере и общаются между собой.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Анна Темрук

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