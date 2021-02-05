Фотографа, снимавшего шествие в поддержку Навального, приговорили к обязательным работам

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил внештатного фотографа портала 66.RU Алексея Школу к 30 часам обязательных работ. Его задержали 23 января, когда он по редакционному заданию снимал шествие в поддержку Алексея Навального.

Главный редактор 66.ru Дмитрий Шлыков заявил «Новому Дню», что считает это решение нелогичным, и что защита сотрудника СМИ будет оспаривать это решение, пока не добьется его отмены. По словам Шлыкова, суд словно не услышал аргументы адвоката, что Алексей в шествии не участвовал, а работал – делал снимки по заданию редакции. Собеседник агентства подчеркнул, что Роскомнадзор и полиция до сих пор не могут окончательно договориться о том, что должно отличать журналистов на массовых мероприятиях от его непосредственных участников, поэтому отсутствие на фотографе жилета с надписью «Пресса» – не аргумент.

Как сообщал «Новый День», 23 января внештатного фотографа 66.ru Алексея Школу задержали, отвезли в полицию и составили на него протокол за то, что он, по версии правоохранителей, «участвовал в несанкционированном массовом мероприятии», прикрываясь статусом корреспондента. Фотографа отпустили через несколько часов. В пресс-службе ГУ МВД тогда заявили, что на молодом человеке не было спецжилета журналиста, кроме этого, при себе у него не было служебного удостоверения, было лишь задание от редакции. И он не обратился сразу в пресс-службу полиции. «Когда представители МВД потребовали, в соответствии с ФЗ 54, от протестующих разойтись, фотограф не отошел, как другие журналисты, в сторону, чтобы продолжить работу, а остался среди протестующих, – пояснил тогда начальник пресс-службы Валерий Горелых. – Представителям МВД он не сообщил, что сотрудник СМИ, и рассказал, что был на задании портала, только в райотделе».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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