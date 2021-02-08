Либертарианцы хотят выйти на акцию протеста 23 февраля

Либертарианская партия России планирует провести митинг в поддержку Алексея Навального – акция протеста должна состояться 23 февраля, соответствующая заявка подана в мэрию Москвы. В столице либертарианцы ожидают до 5 тысяч человек. «Новый День» поинтересовался, стоит ли ожидать аналогичных акций в Екатеринбурге.

Сторонник движения на Урале Святослав Алексеев рассказал, что обычно в регионах поддерживают федеральную инициативу, но заявку в Екатеринбурге пока никто не подавал. Если решение будет принято, сообщение об этом появится в соцсетях оппозиционеров.

Напомним, Леонид Волков на прошлой неделе сообщил, что штаб Навального пока берет паузу в проведении акций, так как «цена стала слишком высока». В Екатеринбурге после шествия 23 января задержали почти два десятка человек, а после 31 января – 83 человека.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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