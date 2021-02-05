Штаб Навального выбрал новую стратегию: уличных акций пока не будет

Ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков записал двухчасовое обращение ко всем сторонникам оппозиционера, в котором объяснил, что им дальше делать и почему. Он заявил, что Алексей Навальный оставил подробные инструкции на будущее. Главное: от массовых уличных акций решено пока отказаться.

Волков объяснил это тем, что после задержаний 31 января «цена стала слишком высока», а штаб Навального не может рисковать своими людьми, несмотря на то, что наиболее радикальные из них готовы поступиться своей свободой. «Мне еще после 23 января умные люди писали: «Леонид, что вы делаете, после первого же раза все было понятно, протест сдуется. Будет как в Белоруссии – хоть выходи, хоть не выходи», – заявил Волков.

Волков объяснил, что тактика «партизанской войны» в современных городах, где «на каждом углу сто тысяч камер», устарела. «Нет для нас пути насильственного протеста», – подчеркнул он.

Впрочем, затем, отвечая на вопросы подписчиков, Волков сказал, что митингов можно ждать весной. Пока же тех, кто хочет непременно выйти на несанкционированную акцию в ближайшие дни, он попросил делать это от их имени. Главное, по его словам, сконцентрировать работу штабов на агитации и продвижении технологии «умного голосования» перед выборами в Госдуму.

Также Волков признал, что уже есть недовольные таким решением сторонники, которые посчитали, что протест «слили». На это он возразил, что «мирным протестом иногда можно добиться большего», хотя на это могут уйти годы.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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