На екатеринбургской акции в защиту Навального задержано 32 человека (ФОТО)

В Екатеринбурге на акции сторонников Алексея Навального задержано 32 человека. Пока это предварительные данные от министерства общественной безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полицейские начали задерживать участников еще до начала шествия в парке XXII Партсъезда, затем отдельных пикетчиков забирали во время передвижения по проспекту Ленина. Явных стычек с ОМОНом не было.

Напомним, акция началась в 12 часов дня. МОБ насчитал на несогласованном мероприятии 2,3 тысячи человек. Очевидцы говорят, что людей было в 2-3 раза больше.

Люди прошли по проспекту Ленина и свернули к скверу у драмтеатра. Но там пробыли не долго. Как только ОМОН попытался заблокировать толпу, участники разделились на две части – одни пошли по набережной к Плотинке, вторые по льду городского пруда перебрались на другой берег.

Несмотря на призывы полицейских и организаторов акции расходиться, толпа людей продолжает идти по центру города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 31.01.21

В Екатеринбурге возобновилась работа метрополитена. / Протестующие ушли из сквера по льду городского пруда к стадиону «Динамо» (ФОТО). / В Нижнем Тагиле на несогласованный митинг за Навального вышло около 1000 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»