«Классовый популизм»: Явлинский предупредил россиян о «тяжелом послевкусии» протестов

Российская политическая элита существует вне правового поля и готова прибегать к «запугиваниям и террору». Об этом заявил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. По его мнению, в ближайшее время всех инакомыслящих ждут политические суды и репрессии, а оппозиционный политик Алексей Навальный, попытавшийся раскачать протесты, по определению не сможет стать «мессией».

По мнению Явлинского, у событий января-февраля 2021 года «будет очень тяжелое послевкусие». «Будут суды и серьезные репрессии. Нынешняя власть в России – вне права. Поэтому, несомненно, появится «болотное дело-2» с соответствующим нормативным административно-уголовным ужесточением», – пишет основатель «Яблока» в статье на своем сайте.

Явлинский подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не случайно, говоря о последних протестах, упомянул расстрел Белого дома в Москве в 1993 году. «Тогда в протесте против Ельцина и его реформ объединились коммунисты, националисты, фашисты и другие разнообразные несогласные. Сегодня эта аналогия из уст президента выглядит предупреждением о решимости власти не останавливаться ни перед чем <…> Для путинской системы поведенческие ориентиры – это Ельцин в 1993-м и Дэн Сяопин в 1989-м с танками на площади Тяньаньмэнь в Пекине. То, что происходило в конце января-начале февраля этого года на улицах Москвы и других российских городов, подтверждает это, – полагает политик.

С его точки зрения, реальным результатом протестов станет рост числа арестованных и политических заключенных, а также ставка на «ложь, пропаганду, запугивание, репрессии, террор». «На этом фоне еще один такой цикл уличных акций – это путь к еще большему разочарованию. Даже в штабе Навального это поняли и заявили, что пока не будут звать людей под дубинки», – отметил он.

«И не следует думать, что протесты пугают власть или являются неожиданностью для Кремля. К жесткому подавлению возможных народных выступлений там готовились давно: принимали репрессивные законы, укрепляли ОМОН и Росгвардию, расширяли полномочия силовиков, последовательно отменяя какую-либо их ответственность перед гражданами. И не следует делать вид, что мы не понимаем, с кем имеем дело и на что эти люди способны», – констатировал Явлинский.

Комментируя действия Навального, основатель «Яблока» призвал не обольщаться его фигурой. «Навальный служил индикатором, позволявшим по характеру транслируемой информации судить о подковерной борьбе внутри элит <…> В претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного», – уверен политик.

Более того, как считает Явлинский, главным общественно значимым эффектом, на который «ориентирована стилистика «разоблачительных» фильмов Навального, станет «разжигание примитивной социальной розни». «Расследования Навального, к сожалению, не имели и не могут иметь практических результатов для общества. Все разоблаченные остаются на своих местах и при своих деньгах. Разжигание классового популизма в России, провоцирование столкновения бедных и богатых ни к чему хорошему не приведет. Националистический разогрев общества ради борьбы с Путиным стал одной из предпосылок весны 2014-го – с аннексией Крыма и войной на Украине», – отметил политик.

По его оценке, то, что касается «попытки отравления Навального, очень серьезно». «Столь же важно довести до конца расследование убийств Бориса Немцова, Юрия Щекочихина, Тимура Куашева, Фарида Бабаева, Ларисы Юдиной, расследовать убийства и покушения на жизнь других политиков и общественных деятелей современной России», – заключил Явлинский.

Москва, Александра Быстрицкая

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