Рейтинг ЕР за полгода до выборов упал до 27%. Что дальше: прогнозы политтехнологов

Электоральный рейтинг «Единой России» снизился до рекордно низкого показателя 2016 года и составил 27%. Таковы результаты последнего опроса «Левада-центра» (признан иноагентом). «Новый День» попросил политтехнологов прокомментировать, что это может означать в свете предстоящих выборов в Государственную думу.

Александр Пирогов считает, что говорить о каком-то резком понижении рейтинга партии власти не стоит. По его мнению, плюс-минус 2-3 процента можно расценивать как статистическую погрешность, последние полгода он держится примерно на уровне 30%, и это объективный базовый уровень. «Но избирательная кампания еще не наступила. Очевидно, что во время кампании рейтинги будут корректироваться. Когда начнется ее активная фаза, то и «Единая Россия» начнет работу, и другие партии начнут, – считает Пирогов. – То есть сейчас, на старте, эти рейтинги понятны, но они будут меняться. Результаты формируются в зависимости от многих критериев – повесткообразующих событий, от степени конкурентности выборов, активности других игроков, от внешней окружающей среды».

Политтехнолог Сергей Мошкин падением рейтинга ЕР не удивлен, но в то же время подчеркивает, что дело не столько в самой партии, сколько в росте недовольства населения властью в целом. И, наоборот, рост рейтинга КПРФ и ЛДПР не говорит о росте числа их реальных сторонников: «Замороженная конструкция из четырех партий не отвечает требованиям населения. Когда мы спрашиваем их, за кого они будут голосовать, а они недовольны властью, то волей-неволей называют КПРФ или ЛДПР. Это говорит только о том, что в стране растет недовольство. Причем этот протест – легальный, потому что голосовать за КПРФ или ЛДПР пока ненаказуемо, это не Навальный».

В то же время Мошкин подчеркивает, что рейтинг партии в межвыборный период и результат той же партии на выборах зачастую серьезно отличаются: «В прошлом году перед выборами в заксобрание Челябинской области все опросы показывали рейтинг ЕР 30%, а она получила 50%. Текущий рейтинг партии и результаты выборов – не одно и то же. У избирателей, уже стоящих перед урной с бюллетенем в руках, включаются другие механизмы. «Единая Россия» – хоть и бедная, но стабильность. Людей, которые рассуждают так, достаточно много», – полагает Мошкин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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