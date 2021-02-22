Новое название и новый «старый» руководитель: СР, «За правду» и «Патриоты России» объединились

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» сегодня продолжили объединительный процесс. В Москве прошли съезды этих партий. Руководящие органы партий «За правду» и «Патриоты России» одобрили решение об объединении с «эсерами», в связи с чем обе партии объявили о своей ликвидации.

На съезде СР было принято решение об изменении названия партии. Теперь партия называется коротко «Справедливая Россия – За правду». Полным названием партии стало Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – патриоты – за правду». Также на съезде был изменен устав «Справедливой России», который теперь включает в себя должности сопредседателей партии

Председателем объединенной партии избран лидер «эсеров» Сергей Миронов. Сопредседателями новой партии по итогам голосования стали лидеры «За правду» и «Патриотов России» Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

Напомним, 28 января главы партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении. Лидер «эсеров» Сергей Миронов тогда назвал целью слияния «как минимум второе место» на сентябрьских выборах в Государственную думу. Сегодня он повторил это заявление. «Мы ставим задачу на предстоящих выборах в Госдуму бороться как минимум за второе место. У нас не должно быть монополии одной партии, которая привела к увеличению пенсионного возраста», – отметил Миронов. Он пообещал, что первыми законопроектами объединенной партии в новой Госдуме станут инициативы о снижении пенсионного возраста, увеличении МРОТ и стипендий студентам.

Москва, Наталья Петрова

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