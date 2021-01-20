Жириновский и Зюганов ответили на призыв Миронова объединиться со «Справедливой Россией»

ЛДПР не станет объединяться с партией «Справедливая Россия». Об этом сообщил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский в ответ на призыв лидера «эсеров» Сергея Миронова к КПРФ и ЛДПР присоединиться к «Справедливой России». Такое предложение Миронов сделал после того, как заявил о том, что СР объединяется с партиями «За правду» и «Патриоты России» в преддверии выборов в Госдуму. По словам политика, новая партия рассчитывает занять второе на думских выборах, «потому что иначе не стоит объединяться».

Как отметил Жириновский, либерал-демократы «уже давно предлагают объединить часть партий, чтобы в итоге была 2-3 партийная система». «Когда у нас 16 партий идут на выборы – это никого не устраивает в том числе избирателей. Поэтому мы поддержим объединение левых сил», – написал политик в своем телеграм-канале. При этом он подчеркнул, что «ЛДПР не сможет войти в этот союз, потому что мы не левая партия».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь заявил в комментарии радио «Говорит Москва», что Компартия готова работать со «Справедливой Россией», но сначала он хотел бы знать, какова программа новой партии, «какая первая цель», «что мы будем делать в ближайшее время, объединившись, и дальше».

«Каким образом будем тренировать правительство народного доверия? Ради этого я готов объединиться и давно предлагал», – отметил Зюганов, добавив, что «надо договориться, на базе чего и каким образом мы будем вести это объединение». «Я за серьезный блок левопатриотичных сил», – заключил он.

При этом Зюганов отмел возможность работы с Жириновским из-за разных взглядов на историю. «На чем объединяться? Конституцией принято решение, что у нас единое неделимая история. Жириновский не считает, что советская власть, советская власть – это достижение, а я считаю это вершиной мировой цивилизации», – заявил лидер КПРФ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.01.21

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