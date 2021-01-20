«Вакцина против либеральных идей»: Миронов официально подтвердил объединение «СР» с партиями «За правду» и «Патриоты России»

«Справедливая Россия» объединяется с партиями «За правду» и «Патриоты России». С таким заявлением сегодня выступил лидер «эсеров» Сергей Миронов перед пленарным заседанием Госдуме. По его словам, «пришло время создавать вакцину против неэффективности государственного управления, против бюрократии, против засилья в экономике либеральных идей, против коррупции».

«Сегодня с большим удовольствием хочу сказать, что создание такой вакцины началось. Её главные компоненты – три очень понятных для граждан России слова: патриотизм, правда и справедливость. После длительных переговоров, которые я вел с разными партиями на протяжение последних двух лет, принято принципиальное решение о том, что в ближайшем будущем пройдет объединение трех политических партий – «Справедливой России», «Патриоты России» и партии Захара Прилепина «За Правду», – сказал Миронов.

Лидера «эсеров» пояснил, что Россия сегодня нуждается в объединении левых сил. «Мы объединяемся, рассчитывая на укрупнение на левом фланге всех патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму. Но не это главное. Главное – изменение всего хода истории в нашей стране. Мы абсолютно убеждены в том, что за 30 лет мы нахлебались всех либеральных идей и рецептов, нахлебались жизни по чужим лекалам. Мы должны идти своей дорогой, своим путем», – подчеркнул он.

Более того, Миронов предложил объединиться всем оппозиционным партиям. «Мы обращаемся и КПРФ, и к ЛДПР, и ко всем партиям на левом фланге: давайте объединяться! Давайте прекращать политический монополизм одной партии. Давайте строить новое современное социалистическое общество. Мы убеждены в том, что на этом пути у нас будут и новые единомышленники. Уверен, что избиратели нас поддержат», – подчеркнул он.

Как уточняет «Интерфакс», кресло председателя партии Миронов рассчитывает оставить за собой. «Председатель будет один. Надеюсь, коллеги поддержат мою кандидатуру, будет два сопредседателя. Что касается названия партии – будет длинное название. Короткое будет с большой долей вероятности звучать «Справедливая Россия – За правду», – заключил лидер «эсеров».

Как сообщал «Новый День», информация об объединении «СР» с малыми партиями стала активно обсуждаться в российском медиа-пространстве осенью. В конце ноября в СМИ появились сообщения о желании АП еще до конца декабря объединить «эсеров» «как минимум» с партиями «За правду» и «Родина», а «как максимум» – с «Патриотами России» и Партией пенсионеров.

В конце декабря стало известно, что АП активно лоббирует объединение «Справедливой России» и партий «За правду» и «Патриотов России». При появлялась информация, что переговоры проходят непросто и проект может сорваться. В частности, споры вызывали требования малых партии гарантий, что они не «растворятся» в «Справедливой России». Между тем в «СР» заявляли, что не намерены менять идеологические очертания.

Сегодня в СМИ появилась информация о сложных переговорах по названию новой политической структуры. По данным источников, обсуждалась компромиссная версия с полным названием «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», и сокращенным – «Справедливая Россия». При этом, отмечалось, что изначально переговорщики склонялись к варианту «Справедливая Россия – За правду», но в последний момент «Патриоты России» потребовали включить и их. После этого переговоры о названии зашли в тупик.

Напомним, в начале осени эксперты неоднозначно оценивали судьбу «Справедливой России» на предстоящих выборах в Госдуму. Согласно некоторым оценкам, партии будет непросто преодолеть 5-процетный барьер из-за идеологических и структурных проблем.

Москва, Александра Быстрицкая

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