Миронов, Прилепин и Семигин подписали манифест об объединении «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России»

Манифест об объединении сегодня торжественно подписали главы партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». Лидер «эсеров» Сергей Миронов назвал целью слияния «как минимум второе место» на сентябрьских выборах в Государственную думу.

Торжественная церемония прошла в Государственном центральном музее современной истории России. Подписи под документом поставили лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин, глава «Справедливой России» Сергей Миронов и председатель партии «За правду», писатель Захар Прилепин.

В манифесте декларируются «12 принципов правды, патриотизма и справедливости», предполагающие, в частности, введение прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупцию, госрегулирование цен на тарифы естественных монополий, а также топливо и самые необходимые лекарства, рост МРОТ, постепенный отказ от ЕГЭ и справедливое перераспределение бюджетных доходов, передает ТАСС.

Кроме того, объединившиеся левые силы заявили о необходимости обеспечения в России свободы демократических выборов, ликвидации муниципального фильтра и возвращения прямых выборов мэров. В документе провозглашается и признание права народа Донбасса на самоопределение, уточняет «Российская газета».

Как сообщал «Новый День», лидер «эсеров» официально анонсировал объединение с партиями «За правду» и «Патриоты России» накануне перед заседанием Государственной думы. «Мы объединяемся, рассчитывая на укрупнение на левом фланге всех патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму. Но не это главное. Главное – изменение всего хода истории в нашей стране. Мы абсолютно убеждены в том, что за 30 лет мы нахлебались всех либеральных идей и рецептов, нахлебались жизни по чужим лекалам. Мы должны идти своей дорогой, своим путем», – заявил он.

Сообщалось, что Миронов был намерен оставить за собой пост лидера объединенной партии.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 28.01.21

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