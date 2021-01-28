Коммунистам предложили объединиться, пока не поздно: обновленные «эсеры» оценили перспективы борьбы за власть

Объединенная партия «Справедливая Россия» – «Патриоты России» – «За Правду» намерена потеснить КПРФ в Госдуме и стать второй по численности парламентской фракцией. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве заявили представители новой политической силы. По их словам, коммунисты пока еще могут включиться в процесс объединения, чтобы реально побороться за власть.

Как считает заместитель председателя партии «Патриоты России» Надежда Корнеева, у новой политической силы есть все шансы потеснить КПРФ со второго места в парламенте. По ее мнению, коммунисты уже в середине 2000-х годов фактически прекратили реальную политическую борьбу.

«Мы образовались не на основе раскола КПРФ, а как партия, которая объединила 6-7 партий в 2005 году. Часть из нас вышла из КПРФ. Мы ушли, понимая, что у Зюганова и всех коллег, кто руководил партией, не было желания серьезно бороться за власть. Мы призываем КПРФ присоединиться к нам и создать наконец мощную социалистическую левую партию, которая смогла бы серьезно побороться за власть», – сказала она.

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов считает, что у объединенной партии «эсеров» будет больше шансов в Госдуме, чем у КПРФ. «Партия признает основы конституционного строя, поддерживает внешнюю политику президента РФ. В нормальных странах не бывает так, что все вопросы являются полем политической борьбы, есть консенсусы. У нас не совсем нормальный политической процесс, потому что оппозиционные партии, даже парламентские, считают возможным оппонировать власти по всем вопросам. Та же КПРФ – почему она не может быть объединяющей? Потому что она непоследовательна на патриотическом поле. Коммунисты, как и ЛДПР, голосовали против законопроектов, которые препятствуют иностранному вмешательству в наши выборы и политический процесс. Мы, я надеюсь, будем более последовательны и сознательных провокаций допускать не будем», – заявил он.

Советник председателя «Справедливой России» Михаил Делягин обратил внимание, что в начале «нулевых» годов в российском обществе сложился запрос на синтез социальных, левых патриотических и демократических ценностей. По его мнению, новая политическая структура способна реализовать это на практике.

«Президент Владимир Путин в свое время приходил к власти как выразитель общей надежды, что синтез этих ценностей будет реализован в политике. Так получилось, что он не реализован до сих пор. Есть партии, способные это сделать. При этом идеологических расхождений, по крайне мере, заметных и ощутимых мне, между партиями нет. С какой стати соперничать и конкурировать за избирателей партиям, которые придерживаются единой идеологии, общего взгляда на мир?» – сказал он.

Ранее сегодня стало известно, что лидеры партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За Правду» подписали манифест об объединении. В документе декларируются «12 принципов правды, патриотизма и справедливости», предполагающие, в частности, введение прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупцию, госрегулирование цен на тарифы естественных монополий, а также топливо и самые необходимые лекарства, рост МРОТ, постепенный отказ от ЕГЭ и справедливое перераспределение бюджетных доходов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 28.01.21

Новая левая надежда: Путин возглавит обновленную «Справедливую Россию»?. / «Все идет законным чередом»: штрафы угрожают 173 москвичам, дети которых оказались на акции протеста 23 января. / В Москве задержан мужчина, расстрелявший трех человек в кафе на Ленинградском проспекте. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»