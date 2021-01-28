Новая левая надежда: Путин возглавит обновленную «Справедливую Россию»?

Сегодня на пресс-конференции в Москве эксперты оценили вероятность «левого поворота» в России. Поводом для обсуждения этой темы стало вчерашнее «левое» выступление президента Владимира Путина на форуме в Давосе и сегодняшнее объединение партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». Как передает корреспондент РИА «Новый День», модератор дискуссии высказал предположение, что эти события могут быть связаны, и предложил ответить на вопрос – станет ли глава государства лидером обновленных «эсеров».

Выступая на пресс-конференции, директор Института новейших государств Алексей Мартынов обратил внимание, что международная политика в разных станах стремительно левеет и этот тренд также характерен для России. «Посмотрите вчерашнюю речь президента Путина в Давосе. Давос международная видная площадка, но явно не про справедливость. Тем не менее, о чем говорил Путин вчера? Он говорил о социальной справедливости, говорил, что растет неравенство, что только всем вместе можно преодолеть серьезные вызовы, о мировой экономике, где человек не средство, а цель. Когда у нас появляется такая новая левая надежда – то очень хорошо», – сказал он.

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев со своей стороны обратил внимание на другое знаковое событие российского политического пространства – объединение сразу трех политических партий на левом фланге. При этом на правах модератора дискуссии он предположил, что они могут быть связаны. «Мы сегодня говорили про президента в Давосе. Мой коллега Глеб Кузнецов вчера прямо назвал Владимира Путина левым политиком. Сегодня, обсуждая объединение («СР», «За правду и «Партии пенсионеров»), говоря о том, что сформировался колоссальный запрос на политиков левого толка, не могу не спросить, возможно ли корреспондированные двух левых событий… Такая политическая прозорливость. Владимир Путин – лидер будущей партии…?» – сказал он.

Между тем политолог, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев выразил сомнение на этот счет. «Вряд ли, он (Путин) будет лидером новой партии. В мире и России огромный левый крен, но Путин при лояльном и благожелательном отношении к партии вряд ли будет ее лидером или флагманом и человеком, который попытается себя с ней ассоциировать, несмотря на левое выступление в Давосе», – сказал эксперт и пояснил, что пока программа партии слишком популистская для президента РФ.

Как сообщал «Новый День», сегодня руководители партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении, в котором декларируются «12 принципов правды, патриотизма и справедливости», предполагающие, в частности, введение прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупцию, госрегулирование цен на тарифы естественных монополий, а также топливо и самые необходимые лекарства, рост МРОТ, постепенный отказ от ЕГЭ и справедливое перераспределение бюджетных доходов.

Напомним, на последних президентских выборах «Справедливая Россия» не стала выдвигать кандидата, а поддержала действующего главу государства в качестве самовыдвиженца.

Стоит отметить, что изначально «СР» создавалась в качестве второй партии власти для балансировки «Единой России». Тогда высказывались предположения, что левоцентристская партия, завоевав популярность, сможет стать частью будущей двухпартийной системы.

Москва, Александра Быстрицкая

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