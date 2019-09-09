«Теперь выборы «жахают»: в Хабаровском крае «Единая Россия» попала под свою же административную дубинку

На выборах в Хабаровском крае «Единая Россия» попала под свою же административную дубинку, безоговорочно проиграв кандидатам от ЛПДР. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Между тем, по его оценке, хабаровчане, сбросив путы партии власти, могут сменить «шило на мыло» и оказаться под «монополией» либерал-демократов.

«Закончился очередной единый день голосования. Подводятся итоги, еще не везде все посчитали, но в целом, ситуация уже понятна. Вчера вечером с интересом наблюдал прямое включении из штаба «Единой России». 40 минут мы наблюдали, как чиновники России радуются, как они «жахнули всех» – новый политический термин появился – теперь выборы «жахают», оказывается, а не побеждают или выигрывают», – сказал Миронов.

При этом политик обратил внимание, что если сравнивать результаты партии власти с результатами 2014 года – «ЕР» везде потеряла позиции. «Везде, во всех субъектах федерации «Единая Россия» свои результаты ухудшила. Я думаю, что это очевидно, что это стало результатам реформ – пенсионную реформу не простили», – отметил лидер «эсеров».

Комментируя результаты выборов в Хабаровском крае, где на довыборах в Госдуму и на выборах в региональную Думу ЛДПР разгромила «едро», Миронов заявил, что это лишь очередное доказательство, что «административный ресурс», созданный «Единой Россией», работает. «Пускай они считают, что они молодцы, но административный ресурс действует. Характерный пример, отрицательный пример Хабаровского края, где монополизм уже у другой партии – и там уже ЛДПР «жахает» всех подряд, забирая практически все мандаты. Если «Единая Россия создала административную дубинку, то рано или поздно эта дубинка будет бить и по ним», – сказал он.

По оценке политика, в России нужно создавать сбалансированную политическую систему, без перекосов. «Мы должны думать, как не допускать политического монополизма», – заключил Миронов.

Как сообщал «Новый День», губернаторские выборы, прошедшие в России 8 сентября, прошли в один тур. По итогам голосования победу одержали все врио и действующие руководители регионов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Так, выборы выиграли 13 чиновников, временно исполняющие обязанности глав регионов. Это Александр Осипов в Забайкальском крае (после обработки 100% бюллетеней он набрал самое большое число голосов – 89,61%), Александр Беглов в Санкт-Петербурге (64,58%), Игорь Бабушкин в Астраханской области (75,64%), Валерий Лимаренко в Сахалинской области (56,15%), Алексей Текслер в Челябинской области (69,33%), Вадим Шумков в Курганской области (80,86% голосов). Все шестеро участвовали в выборах в качестве самовыдвиженцев.

Победу также одержали кандидаты от «Единой России»: Радий Хабиров в Башкирии (82,02%), Роман Старовойт в Курской области (81,07%), Андрей Чибис в Мурманской области (60,07%), Игорь Артамонов в Липецкой области (67,29%), Денис Паслер в Оренбургской области (65,93%), Олег Хорохордин в Алтайском крае (58,82%) и Бату Хасиков в Калмыкии (85,09%).

Трое действующих губернаторов сохранят свои посты. В частности, Ставропольским краем продолжит руководить Владимир Владимиров, набравший 79,65% голосов, Волгоградской областью – Андрей Бочаров (76,81 %), Вологодской областью – Олег Кувшинников (60,87%). Все они выдвигались от партии власти.

Выборы в Хабаровском крае завершились безоговорочной победой ЛДПР. Согласно предварительным данным, главой администрации Комсомольска-на-Амуре стал кандидат от ЛДПР Александр Жорник. По информации краевого избиркома, он набрал 55,6% голосов избирателей. Представитель «Единой России», действующий врио мэра города Алексей Разин набрал лишь 13% голосов.

В гордуме Комсомольска-на-Амуре ЛДПР получила 24 мандата из 25-ти. Один мандат достался кандидату от КПРФ. Также либерал-демократам ушли 34 из 35-ти мандатов городской думы Хабаровска. Один получил кандидат от «Справедливой России».

ЛДПР одержала победу на выборах депутатов в краевую Законодательную думу. У либерал-демократов 56,12% голосов, КПРФ – 17,24%, ЕР – 12,51%. При этом «Единая Россия» проиграла не только по партийным списках, но и во всех одномандатных округах. По одномандатным округам ЛДПР получает 22 мандата, КПРФ один мандат и самовыдвиженец – один мандат.

По одномандатному округу №70, где прошли довыборы депутата Госдумы, победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев, набрав 39,13% голосов. Кандидат от КПРФ Николай Платошкин получил 24,67% голосов. Третье место у кандидата от «Единой России» певицы Виктории Цыгановой. Она набрала только 10,68%.

Москва, Мария Вяткина

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