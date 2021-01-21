«Единую Россию» заставят поделиться: обновленная «Справедливая Россия» может укрепить позиции в Госдуме-2021

Объединение «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России» может в значительной степени трансформировать политическую систему страны. Как считает политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, в России впервые более чем за 20 лет может появиться коалиционное правительство. В комментарии РИА «Новый День» эксперт сказал, кто больше всего выигрывает от объединения и на что рассчитывает администрация президента (АП) РФ.

«Главный бенефициар объединения, безусловно, «Справедливая Россия», которая на следующих выборах уже гарантировано проходит в новый состав парламента. Это известная социологическая история – любые объединения обладают мультиплицирующим эффектом», – считает Бондаренко.

По его мнению, объединение будет происходить на базе «Справедливой России». «Других вариантов нет. Допустить, что «СР» самораспустится накануне выборов, затруднительно, значит – самораспускаться будут две другие партии. Они будут вливаться в «Справедливую Россию». Конечно, там будут определенного рода конкурентные процессы, сопровождающиеся и «работой локтями», не без этого. В любом случае, конкуренция – это хорошо. Значит, организм живой», – пояснил политолог.

При этом Бондаренко полагает, лидер «эсеров» Сергей Миронов сохранит свои позиции в объединенной партии. «Миронов – лидер парламентской партии. Вряд ли он будет уступать свое место кому-то другому. Сложно говорить, в каком виде, но другие лидеры – Геннадий Семигин (лидер «Патриотов России») и Захар Прилепин (глава партии «За правду») – конечно, получат руководящие посты. Какие именно, пока прогнозировать преждевременно, но можно уверенно сказать, что они войдут в состав федерального списка «Справедливой России» и, соответственно, станут депутатами», – отметил эксперт.

По его оценке, в обновленном виде у «Справедливой России» гораздо больше шансов занять более весомое место в Госдуме и даже есть возможность побороться с коммунистами за второе место в парламенте. «Борьба будет непростой, не факт, что она будет успешной, но бороться можно», – сказал он.

Бондаренко считает, что объединительные процессы на левопатриотическом фланге смогут привлечь пассивного избирателя. «Это может быть избиратель из числа пассивных протестующих, который не ходит на выборы, соответственно, голос которого обычно не учитывается», – отметил он.

Политолог обратил внимание, что дополнительные голоса избирателей в пользу новой «Справедливой России» могут быть привлечены на фоне нестабильной социально-экономической обстановки в стране. «Социальная повестка, которую «СР» будет «качать», очень востребована – такие вещи, как безусловный базовый доход, природная рента и прогрессивная шкала налогообложения. Более того, забегая совсем вперед, мы видим, что в силу экономических причин идет процесс, направленный на более социальную повестку, и со стороны власти тоже», – отметил он.

«В следующем составе Госдумы у «Единой России» абсолютного большинства точно не будет. В лучшем случае, большинство относительное, хотя это нельзя утверждать со 100-процентной гарантией. 226 мандатов нужно для относительно большинства. Если будет у «ЕР» будет минимальный перевес голосов или около того, то ей понадобится формировать коалицию, в которую может войти «Справедливая Россия». Подобная коалиция в условиях новой Конституции будет означать, что и правительство может стать коалиционным. Подобный прецедент был, когда премьером стал Евгений Примаков, но это было больше 20 лет назад», – пояснил политолог.

По его мнению, у «политический администраторов» есть своя заинтересованность в объединении партий. «В нашей стране без АП очень мало что происходит. Это – не секрет ни для кого. Есть партии, которые не проходят в парламент, к ним относились и «Патриоты России», и «За правду», которые не преодолевали 5% в одиночку. Значит, весь смысл их существования был под вопросом. Политических администраторов можно понять – зачем множить пустые сущности, если можно их объединить в одно и продвигать. Политические администраторы у нас должны быть заинтересованы в существовании системной оппозиции, играющей по правилам, потому что, если системная оппозиция не будет представлена в достаточном количестве, значит – она будет у Навального, а это уже никому не интересно будет», – заключил Бондаренко.

Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году «Единая Россия» получила 54,2% голосов по партийным спискам и 203 места – с помощью одномандатников. КПРФ смогла привлечь в свою поддержку 13,3%, ЛДПР – 13,1%, а «Справедливая Россия» – 6,2%. Явка избирателей тогда составила 47,9%.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 21.01.21

Четыре играющих в НХЛ россиянина нарушили ковидные правила. / Кириенко назвал оптимальный результат на выборах в Госдуму для «Единой России». / Путин потребовал обуздать безработицу до конца года. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»