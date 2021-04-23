«Гремучая смесь цинизма и безответственности» – Миронов обвинил «ЕР» в «приватизации» послания Путина

Партия «Единая Россия» занимается политическим плагиатом, решив приватизировать послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя решение «ЕР» сделать из послания главы государства основу своей предвыборной программы.

«Мы уже привыкли к тому, что «Единая России» заимствует законопроекты, подготовленные в том числе и нашей фракцией. Но тут коллеги решили не мелочиться и приспособить для партийных нужд президентское послание», – цитирует заявление Миронова его пресс-служба.

По его оценке, действия партии власти – это «гремучая смесь цинизма и безответственности». «Ничего не скажешь: удобно во всех отношениях. Не надо ломать голову, что предложить избирателям – все уже написано и расписано. Не надо заботиться о выполнении такой программы. Ведь по итогам Послания готовятся поручения правительству, да и Дума в стороне не останется. Получается, что органы власти в центре и в регионах, ведомства, депутатский корпус, работая над поставленными президентом задачами, волей-неволей все будут выполнять предвыборную программу «ЕР». Только избирателям не нравится, когда путают свою личную шерсть с государственной, – об этом единороссам забывать не стоит», – подчеркнул Миронов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.04.21

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