ЦИК: Объединенная партия «эсеров» сможет участвовать в выборах в Госдуму

Новая партия, созданная на базе «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России», сможет участвовать в выборах в Государственную думу в сентябре при условии грамотно проведенной процедуры объединения. Об этом сегодня заявила секретарь ЦИК Майя Гришина, отметив, что единственным требованием к партии в этом случае является наличие региональных отделений более чем в 50% субъектов РФ.

«Все зависит от того, насколько активно, собранно и юридически грамотно вся процедура объединения и регистрации будет проведена. Времени вполне достаточно при хорошей организации работы», – цитирует Гришину «Интерфакс».

При этом в законодательстве не установлен период, который должен пройти с момента регистрации партии до первого участия в выборах, единственным требованием является наличие региональных отделений более чем в 50% субъектов РФ. После того, как партия проинформировала Минюст о достижении этого показателя сможет участвовать в выборах.

«Если будет создана новая партия, то требуется больше шагов [для регистрации], – пояснила Гришина. – При использовании юридической формы одной из партий вся инфраструктура уже имеется – здесь уже решаются больше политические, чем юридические моменты».

Как сообщал «Новый День», сегодня перед пленарным заседанием Госдумы лидер «эсеров» Сергей Миронов заявил об объединении «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России».

Москва, Татьяна Дорофеева

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