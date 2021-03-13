«Привезли в ОВД. Воды не дают», – екатеринбургский депутат, задержанный в Москве, рассказывает о происходящем

Задержанных на форуме независимых депутатов в Москве доставили в районные ОВД. По словам очевидцев, из автозаков выпустили журналистов, которые освещали события, остальных оставили. Во все отделы полиции должны приехать адвокаты «ОВД-инфо».

«Привезли в ОВД Новогиреево. Выпустили журналиста. Осталось 14. Три муниципальных депутата. Рядом паркуется ещё один автозак. Воды не дают. Но я успел взять из номера. Угощаю. Не жалко хорошим людям. Приехал адвокат, пока его не пускают. Сидим. Ждём», – пишет задержанный на форуме независимых депутатов в Москве депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев.

«ОВД-инфо» сообщает в своем телеграм-канале, что всех задержанных развезли по районным отделам полиции. В каждый из отделов уже едут адвокаты независимого медиапроекта.

Напомним, сегодня днем на форуме независимых депутатов в Москве прошли задержания. Полиция отправила в автозаки всех присутствовавших на мероприятии, среди них оказались экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат Константин Киселев.

Екатеринбург, Москва, Анастасия Истомина

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