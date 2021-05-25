Ройзман получил штраф за участие в нежелательной организации

Евгения Ройзмана признали виновным по административному делу об участии в нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ). Наказание суд назначил минимальное – штраф в 5 тысяч рублей (максимальный штраф – 15 тысяч рублей). Однако два протокола по такой статье могут стать поводом для возбуждения уголовного дела.

Сегодняшний суд был связан с разгоном форума независимых депутатов, который проходил в Москве в марте. Экс-мэра Екатеринбурга задержали во время выступления, тогда саму ситуацию политик назвал нелепой: на форум собрались около 200 депутатов со всей страны, и они собирались только пообщаться. Всего тогда задержали более 150 человек. Аналогичное мероприятие на днях прошло в Великом Новгороде, и полиция снова помешала его окончанию, но уральцев среди задержанных на этот раз не было.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 25.05.21

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