Решение суда по делу коммунистки Крыловой может сделать ее невыдвигаемой

Решение 3-го судебного участка Асбестовского городского суда в отношении активистки КПРФ Натальи Крыловой может отпугнуть от нее возможных спонсоров, которые необходимы ей для участия в предстоящих выборах.

В материалах суда говорится, что 13 марта 2021 года в Москве, в гостинице Измайлово Наталья Крылова принимала участие в форуме в рамках проекта «Объединенные демократы». Форум организовало общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement Великобритания». По мнению суда, Крылова достоверно знала, что указанная организация входит в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

На судебное заседание Крылова не явилась, но предоставила ходатайство, что 13 марта находилась в Москве по своим личным делам и к форуму отношения не имела. Однако среди письменных доказательств был список гостей форума, для которых бронировались номера в гостинице, в числе них была указана и Крылова.

Кроме того, ее участие в форуме подтверждено рапортом инспектора полиции Чкалова, охранявшего общественный порядок в день форума.

Суд признал Наталью Крылову виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной» и назначил ей штраф в размере 5000 рублей.

Теперь возникает опасность, что любой спонсор асбестовской активистки может попасть в поле зрения правоохранительных органов как гражданин или организация, финансирующая деятельность кандидата, признанного виновным в участии в деятельности нежелательной организации, а такие риски серьезным ФПГ не нужны.

Напомним, среди задержанных на форуме «Муниципальная Россия» в Москве было всего пять свердловчан. Помимо экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и депутата ЕГД Константина Киселева полиция забрала Наталью Крылову, общественника из Первоуральска Максима Ездакова и экс-координатора свердловского отделения «Открытой России» Владислава Постникова.

Асбест, Татьяна Керженцева

Асбест. Другие новости 21.06.21

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