Суд не стал отменять наказание Ройзману за участие в январской акции протеста

Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию по делу об участии Евгения Ройзмана в несанкционированной акции протеста 23 января. Решение оставлено без изменений, сообщили в пресс-службе облсуда. Экс-мэр Екатеринбурга должен будет выплатить 20 тысяч рублей.
Добавим, сегодня должно состояться рассмотрение еще одной апелляции – по участию Ройзмана в акции 31 января, за что ему присудили также 20 тысяч штрафа. А после его признали еще и организатором этой акции и дали 9 суток ареста, но после апелляции сократили срок до суток.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 20.05.21
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