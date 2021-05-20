Суд не стал отменять наказание Ройзману за участие в январской акции протеста

Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию по делу об участии Евгения Ройзмана в несанкционированной акции протеста 23 января. Решение оставлено без изменений, сообщили в пресс-службе облсуда. Экс-мэр Екатеринбурга должен будет выплатить 20 тысяч рублей.

Добавим, сегодня должно состояться рассмотрение еще одной апелляции – по участию Ройзмана в акции 31 января, за что ему присудили также 20 тысяч штрафа. А после его признали еще и организатором этой акции и дали 9 суток ареста, но после апелляции сократили срок до суток.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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