Ройзману не удалось оспорить штрафы за участие в митингах

Свердловский облсуд оставил в силе штраф в 20 тысяч рублей, который присудили Евгению Ройзману за участие в несанкционированной акции протеста 31 января. Несколькими часами раньше в апелляции устояло решение о его участии в акции 23 января.

Добавим, Ройзмана ранее также признали виновным в организации несанкционированного шествия 31 декабря. Дали 9 суток, но облсуд сократил срок до суток. Его юрист Юлия Федотова заявляла, что фактически экс-мэра Екатеринбурга судили дважды за одно и то же.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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