Политологи об аресте Евгения Ройзмана: «Это не правовое, а политическое решение. И это ошибка власти»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отбывает девять суток административного ареста за организацию протестных митингов 31 января и 21 апреля, после этого он должен отработать 30 часов на государство за участие в том же апрельском митинге. Ранее политик был оштрафован судом на 40 тысяч рублей за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. «Новый День» спросил у экспертов, что означает суд над Ройзманом в политической перспективе.

«Комментировать решение суда я не буду, я не юрист. Но с политической точки зрения власть сделала большую ошибку. Решение об аресте бывшего главы Екатеринбурга работает не на власть. Во-первых, у Ройзмана есть реальная общественная поддержка. Причем его сторонники – не в интернете, как у разных блогеров, это именно реальные люди в активном избирательном возрасте. И в данной ситуации есть риск для власти получить негативную реакцию этих людей. Во-вторых, среди молодежи происходит героизация и фигуры Ройзмана, и самого протеста. Потому что жалеют тех, на кого нападают. Таким образом, власть привлекает внимание к протесту, а не нейтрализует его, создает риски увеличения числа сторонников протеста. И не факт, что это не выстрелит на выборах 19 сентября», – отметил политолог Михаил Коробельников.

Он считает, что административный арест не несет никаких угроз политическому будущему Евгения Ройзмана – по крайней мере пока. Уральский политик в любом случае останется ньюсмейкером, политическим актором, и его имидж не зависит от того, станет ли он депутатом. «Ройзман остается фигурой политического влияния не только регионального масштаба, поэтому властям приходится с этим считаться», – отмечает Коробельников.

Политолог Сергей Мошкин называет решение суда над Ройзманом не правовым, а политическим. «Вряд ли при добросовестном рассмотрении дела и, к примеру, проведенной экспертизе можно было признать Ройзмана организатором протестной акции. Я видел его твиты, там не было призывов, высказывалась его личная позиция. Но такова сегодняшняя реальность с судами и политическим режимом. Почему это происходит? Политика устрашения началась не вчера и не сегодня, а в 2012 году после событий на Болотной площади, когда многие люди, в том числе случайные, были арестованы, а потом подвергнуты уголовному наказанию. История с Навальным крайне обеспокоила нынешнюю власть, и было принято решение, что называется, брать всех. Ведь не только Ройзман был наказан за участие в акции, многих известных людей задерживали. С точки зрения власти это демонстрация того, что наказания последуют невзирая на личности. Наверное, есть расчет на то, что после таких арестов обыватель в следующий раз хорошо подумает, стоит ли ему выходить на несанкционированный митинг. На мой взгляд, власть ведет себя просто разнузданно», – прокомментировал собеседник агентства.

При этом у Сергея Мошкина есть своя версия, почему Ройзман был арестован спустя три недели после протестного шествия. «У меня есть предположение, что власть таким образом перестраховалась. Да, Ройзман публично заявил, что не пойдет на выборы в Госдуму. Также он говорил, что не желает идти в свердловское заксобрание. Но его словам не доверяют. А вдруг Ройзман неожиданно выдвинется по округу? У него были бы шансы на победу. Поэтому была устроена такая показательная судебная порка. Несмотря на то, что дело Ройзмана приобрело резонансный характер, власть предпринимает достаточно жесткие и неправомерные шаги, чтобы упредить возможное выдвижение на выборы», – отмечает эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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