Евгений Ройзман выйдет на свободу сегодня, но останется «организатором» акций протеста

Только что стало известно о решении суда апелляционной инстанции по делу Евгения Ройзмана об организации акции протеста 31 января, из-за чего он находится в спецприемнике. Ему сократили срок пребывания в спецприемнике до суток. За несколько минут до этого точно такое же решение было принято по акции 21 апреля: обвинительное решение сохранить, но сократить срок до суток. То есть уже сегодня политик освободится. Решения облсуда вступают в силу сразу.

Как сообщал «Новый День», Ройзмана признали виновным не только в организации, но и в участии в этих акциях – за 31 января ему дали штраф, суд по шествию 21 апреля был накануне, решение – 30 часов обязательных работ. Эти решения в силу пока не вступили. Участия в акциях Евгений Ройзман не отрицает – по его мнению, никто не может запретить человеку выходить на улицу. Но организатором он себя не считает. Его признали виновным из-за поста и ретвита, он же говорит, что просто выражал мнение, да и в целом даже не указывал точное дату, время и места сбора протестующих.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.21

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