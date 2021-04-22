Ройзман – об участии в выборах: «Для меня Госдума – тяжелый рюкзак»

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сегодня на пресс-конференции заявил, что не пойдет на выборы в Госдуму.

Он объяснил это решение несколькими причинами. Во-первых, по его мнению, нет партий, которые могли бы гарантировать, что его зарегистрируют кандидатом, а потом не снимут с выборов. Во-вторых, идти самовыдвиженцем – дорого и очень трудно, потому что правила сбора подписей все время меняются. Участие в выборах для себя Ройзман сравнил с партией в шахматы, где противник заведомо ставит его в самые невыгодные условия: «Отбирают ферзя, двух слонов, коней и говорят – играй». А потом говорят: «Он знал правила».

Третья причина в том, заявил Ройзман, что ему 58 лет и ему есть чем заняться, например, работой в собственном фонде. Те деньги, которые можно было бы потратить на выборы, он с большим удовольствием потратит на благотворительность, например, на спасение детских жизней. «Для меня Госдума – тяжелый рюкзак. В предыдущий раз через меня прошли 40 тысяч человек», – отметил он.

Между делом Ройзман сообщил журналистам, что у него нет и никогда не было второго гражданства и счетов в зарубежных банках. «На счетах в российских банках, правда, тоже ничего нет, но тут нет повода для гордости», – отметил Ройзман.

Он не исключил, что в будущем примет участие в выборах губернатора, но только без муниципального фильтра, и в выборах мэра – если они будут прямыми и всенародными.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 22.04.21

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