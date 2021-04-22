В избиркоме сказали, сколько подписей придется собрать самовыдвиженцам

Областная комиссия Свердловской области утвердила количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата-самовыдвиженца или партийного списка кандидатов на выборы в заксобрание.

Как сообщили «Новому Дню» в избиркоме, для регистрации партийного списка по единому избирательному округу, включающему всю территорию региона, необходимо собрать подписи 0,5% от общей численности проживающих здесь избирателей. Учитывая, что на 1 января 2021 года их было 3 млн 314 тысяч 682 человека, партиям придется собрать не менее 16 574 подписей избирателей, максимально возможное количество для предоставления – 18 231 подпись. Это правило не распространяется на парламентские партии и партии, уже представленные в заксо.

По 25 одномандатным округам необходимое число подписей также составляет 0,5% от общего числа избирателей и в абсолютных числах варьируется от 3756 до 4421 (в зависимости от численности избирателей в конкретном округе). Эта норма действует для кандидатов-самовыдвиженцев и кандидатов от малых и новых партий.

Напомним, сегодня бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не пойдет в Госдуму самовыдвиженцем, потому что всегда будет существовать риск, что собранные им подписи забракуют в избиркоме. Отметим, кандидату в Госдуму надо сдать в несколько раз больше подписей, чем в заксо. Региональный парламент Ройзмана давно не интересует, однажды он презрительно назвал его «лягушатником».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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