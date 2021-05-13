Облсуд решил выпустить Ройзмана из-под ареста

Свердловский облсуд рассмотрел одну из двух апелляций на арест Евгения Ройзмана – за организацию акции 21 апреля. Наказание ему решили смягчить, вместо 9 суток в спецприемнике политику сократили срок до суток, которые уже почти прошли. То есть Ройзман может выйти на свободу уже сегодня, все зависит от решения суда по второму делу, оно касается акции 31 января – процесс идет параллельно, решение по нему пока не известно.

Напомним, экс-мэра Екатеринбурга осудили как организатора двух несанкционированных акций – от 31 января и 21 апреля. При этом еще в марте он получил штраф за участие в шествии 31 января, а вчера ему дали 30 часов работ за участие в акции 21 апреля. Его защитник Юлия Федотова считает, что фактически его дважды судили за одно и то же. Свое участие в акциях Евгений Ройзман не отрицает – по его мнению, никто не может запретить человеку выходить на улицу. Но организатором он себя не считает. Его признали виновным из-за поста и ретвита, он же говорит, что просто выражал мнение, да и в целом даже не указывал точное дату, время и места сбора протестующих.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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