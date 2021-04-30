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Пятница, 30 апреля 2021, 11:21 мск

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Суд перенес обжалование штрафов Ройзмана за участие в акциях протеста

Свердловский областной суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов Евгения Ройзмана на решения Октябрьского районного суда. Причиной стали продолжительные майские выходные дни, объявленные президентом РФ.

Напомним, в конце марта политик получил два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января в Екатеринбурге. Ройзман был признан виновным по ст. 20.2 ч. 5 КоАП РФ.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, заседание по первой жалобе перенесено с 4 мая на 8 июня. Рассмотрение второй апелляции вместо 6 мая состоится 20 мая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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