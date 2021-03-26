Евгения Ройзмана судят за участие в акциях протеста (ФОТО)

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга начали рассматривать дело Евгения Ройзмана – как и многие другие участники январских акций протеста в поддержку Навального, он получил протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ. Причем экс-мэру первоначально их вручили с ошибкой в указании номера статьи. Сегодня должны рассмотреть два дела – одно за участие в акции 23 января, второе – за акцию 31 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в зале суда собралось очень много людей – на процесс пришли журналисты, общественники. Евгений Ройзман перед началом заседания дал короткий комментарий: «Я все понимаю, что происходит. Когда я выхожу [на митинг], учитываю все риски». Его адвокат Юлия Федотова уверена, что рассмотрение дела должно завершиться прекращением административного производства.

«Других вариантов быть не может. Потому что никакого состава правонарушения нет. Никто не может запретить человеку выходить на улицу, собираться мирно без оружия, без переворачивания машин и разбивания витрин, и выражать свою позицию», – заявила защитник.

Санкции по статьям, которые вменяют Ройзману, предусматривают штраф от 10 до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ. Примечательно, что по итогам январских акций суды практически всех участников отправляют на обязательные работы. Возможно, это как-то связано с обещанием штаба Навального помочь с оплатой штрафов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.03.21

Четыре вора украли 11 тонн рельсов (ФОТО). / 26 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / Мэр «уральской Рублевки» хочет стать депутатом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»